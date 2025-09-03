Французская компания Mistral AI выпустила два крупных обновления для своего чат-бота Le Chat, значительно расширив его функциональность. Теперь он поддерживает интеграцию с более чем 20 сторонними сервисами через протокол MCP и получил новую функцию «Память», которая позволяет ему запоминать диалоги. Это серьезный шаг в конкуренции с такими гигантами, как OpenAI и Anthropic.

Mistral

Проблема многих чат-ботов — их изолированность от рабочих инструментов пользователя. Обновление Le Chat позволяет подключаться к таким платформам, как Databricks, Snowflake, Notion, GitHub, Asana, Jira, Stripe и Zapier. Интеграция работает на основе протокола Model Context Protocol (MCP), который стал отраслевым стандартом и позволяет чат-боту напрямую взаимодействовать с внешними данными и сервисами.

Для бизнеса это означает возможность автоматизировать сложные рабочие процессы. Например, можно анализировать отзывы клиентов в Databricks, автоматически создавать на их основе задачи в Asana и сохранять отчеты в Box — все это в интерфейсе Le Chat. Компании также могут создавать собственные коннекторы для внутренних инструментов. Для безопасности данных в чат-боте есть контроль доступа на основе ролей, а также возможность развернуть алгоритмы на серверах компании.

Вторая ключевая функция — «Память». Le Chat теперь может запоминать информацию из предыдущих разговоров, что позволяет давать более релевантные и персонализированные ответы. Mistral заявляет, что система сохраняет только важную информацию, игнорируя конфиденциальные или мимолетные данные, чтобы избежать проблем с переносом нежелательного контекста. Точность извлечения данных из памяти составляет 86%.

Оба нововведения — интеграция и память — уже доступны всем пользователям Le Chat, независимо от тарифного плана. Это делает чат-бота от Mistral мощным инструментом как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных клиентов, стремящихся повысить свою производительность за счет ИИ.

