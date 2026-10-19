Европейская организация ядерных исследований (CERN) и французская компания Mistral AI 15 октября подписали заявление о намерениях о долгосрочном партнерстве. Стороны хотят разработать фундаментальные модели для научных открытий, начав с физики высоких энергий. Первым проектом станет «Большая физическая модель» под названием Flare, сообщает Reuters.

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В CERN называют Flare первой фундаментальной моделью для коллайдерной физики. Ее обучат на миллиардах смоделированных столкновений частиц. Принцип тот же, что у больших языковых моделей, но вместо текстов она работает с данными столкновений, пояснил представитель CERN. Модель должна заменить часть специализированных алгоритмов, которыми сейчас реконструируют и распознают частицы.

CERN использует ИИ около десяти лет: специализированные алгоритмы организации превращают сырые данные экспериментов в изображения событий. На каждом шаге цепочки при этом применяют отдельные инструменты. Фундаментальная модель должна обучаться сразу на всей цепочке реконструкции и решать несколько задач внутри одной системы.

Для Mistral соглашение открывает доступ к одному из крупнейших научных массивов данных. По данным Reuters, в CERN хранится около 1 эксабайта (1 млн терабайт) экспериментальных данных Большого адронного коллайдера. После текущей модернизации, которую ожидают примерно к 2030 году, число столкновений вырастет в 10 раз. Директор CERN по информационным технологиям Энрика Порчари отметила, что физика высоких энергий позволяет проверять ИИ-модели в максимально сложных условиях.

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Глава Mistral Артур Менш заявил, что передовые модели стали необходимы для научного прогресса, и раскритиковал компании, которые оставляют свои преимущества при себе. Порчари заявила, что партнерство должно развивать возможности ИИ, доступные всему физическому сообществу.



Сроки и бюджет проекта не раскрыты, а соглашение о намерениях не обязывает стороны реализовывать проект или финансировать его.

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