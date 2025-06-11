Французский стартап Mistral официально представил свою первую «рассуждающую» модель искусственного интеллекта под названием Magistral. Это первая и не самая удачная попытка европейских компаний создать конкурентоспособный продукт в сфере, где доминируют американские и китайские стартапы.

Основная проблема, которую решает Mistral, — это языковой барьер и географическая концентрация ИИ-разработок. Большинство передовых моделей создаются в США и Китае и лучше всего «думают» на английском и китайском языках соответственно. Европе не хватало собственной мощной модели, способной к логическим рассуждениям на местных языках.

Magistral должна была заполнить эту нишу. Модель специально разработана для логического мышления на нескольких европейских языках, включая французский. Она нацелена на профессиональное применение: вычисления, программирование, построение деревьев решений и работа с системами на основе правил. По словам генерального директора Артура Менша, модель «отлично справляется с математикой и программированием». На деле же новая нейросеть находится на уровне самой первой версии Deepseek-R1, а от топовых моделей (обновлённая R1, o3 от OpenAI и Gemini 2.5 от Pro Google) отстаёт на голову.

Компания выпустила две версии: Magistral Small с открытым исходным кодом и 24 млрд параметров, и более мощную корпоративную версию Magistral Medium. В бенчмарке AIME2024 версия Medium набрала 73,6%, а Small — 70,7%. В большинстве бенчмарках новая «рассуждающая» модель не может обойти даже Qwen 3 8B, размер которой в три раза меньше.

Ранее Mistral не раз выпускал конкурентные модели на уровне нейросетей OpenAI и Google. Например, в 2024 году компания представила Mistral Large 2, которая по бенчмаркам оказалась на уровне передовых на тот момент нейросетей.