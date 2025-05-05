Старший научный сотрудник Google Deepmind Мюррей Шанахан заявил, что использование вежливых фраз при общении с ИИ-моделями может существенно улучшить качество получаемых ответов. Исследователь утверждает, что четкие, дружелюбные формулировки и слова вроде «пожалуйста» и «спасибо» повышают эффективность взаимодействия с ИИ.

Шанахан заявил, что у этого эффекта есть научное обоснование: «Если модель выполняет роль, например, очень умного стажера, то она может быть менее отзывчивой, если к ней относятся невежливо. Она имитирует то, как люди повели бы себя в подобном сценарии». При этом исследователь отмечает, что результат зависит от конкретной модели и контекста взаимодействия.

Но есть и другое мнение. Ранее «Инк.» рассказывал, что обработка вежливых фраз в диалогах с пользователями повышает нагрузку на сервера и, как следствие, увеличивает потребление энергии. Это косвенно приводит к увеличению загрязнения воздуха.

Согласно результатам исследования компании Future, которая опросила больше 1 тыс. пользователей в США и Великобритании, больше половины респондентов (67% американцев и 71% британцев) проявляют вежливость во время общения с ИИ. При этом 12% опрошенных объясняют это опасениями по поводу возможного восстания машин.