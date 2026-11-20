В будущем машины превзойдут людей практически во всех областях, убежден предприниматель и писатель, автор международного бестселлера «Формула счастья» Мо Гавдат. Об этом он рассказал на сессии «Как оставаться человеком в эпоху ИИ» мероприятии «Культура. Медиа. Цифра».

Фото: Пресс-служба «Культура. Медиа. Цифра»

По словам Гавдата, ИИ в чем-то определенно перегоняет людей. «У машины масса преимуществ перед человеческим мозгом. В частности, если человек извлекает урок из собственной ошибки, этот опыт не становится автоматически доступен другим людям. Если же ошибку совершает беспилотный автомобиль, полученные данные будут переданы другим машинам. Мы ожидаем, что ИИ не сможет чего-то делать. Этого не будет. ИИ станет лучше человека во всем», — убежден Гавдат.

Он обратил внимание на два направления развития ИИ, которые, по его мнению, способны ускорить технологический прогресс. Первое — рекурсивное самообучение, современные нейросети уже сами могут писать ИИ следующего поколения.

Так, в компании — создателе моделей Cloude Anthropic предупреждал инвесторов, что разработка приближается к технологическому рубежу, за которым искусственный интеллект сможет заметно ускорять разработку своих следующих поколений. В компании выразили опасение, что темпы такого прогресса окажутся выше скорости создания и проверки защитных механизмов.

Второе направление, о котором говорит Гавдат, — long-horizon reasoning, или способность к рассуждению на длительном временном горизонте. Она позволяет объединять множество ИИ-систем для совместной работы над сложными задачами в течение продолжительного времени.

Мо Гавдат — египетский серийный предприниматель и писатель, бывший коммерческий директор Google Х. Эксперт основал более 20 стартапов.