Министерство цифрового развития разрабатывает законодательные изменения, направленные на запрет изменения идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) и создание единой базы данных гаджетов. Эти меры станут частью комплексной стратегии по противодействию телефонному мошенничеству и нелегальному обороту смартфонов.

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Согласно предлагаемым изменениям, пользователям запретят изменять IMEI своих устройств, а также будет введена система черных списков для номеров, связанных с мошенничеством или кражами. А еще появится единая база мобильных устройств, которая позволит операторам связи и правоохранительным органам блокировать подозрительные гаджеты.

IMEI — уникальный 15-значный код аппарата, играющий ключевую роль в идентификации устройств операторами связи и банковскими системами безопасности.

По данным специалистов, мошенники часто прибегают к изменению этого кода, чтобы скрыть следы своей деятельности. Особенно это касается владельцев СИМ-боксов, используемых для массовых спам-рассылок, а также аферистов, занимающихся сбытом краденых телефонов.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что запрет на изменение IMEI лишит преступников важного инструмента, позволяющего им делать устройства невидимыми для систем безопасности. Игорь Бедеров, представитель компании T.Hunter, в свою очередь добавляет, что хотя технически выявить подмену IMEI сложно, это становится возможным при анализе цифрового следа устройства.

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Пока конкретные санкции за нарушение запрета еще не определены, но эксперты не исключают введения как административных штрафов, так и уголовной ответственности для организованных преступных групп.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин обращает внимание на международный опыт, где подобные меры уже доказали свою эффективность, приводя в пример Великобританию с ее строгими наказаниями за подделку IMEI.

Российский законопроект находится в стадии обсуждения, он еще может измениться. Однако аналитики сходятся во мнении, что принятие этих мер осложнит деятельность киберпреступников. В перспективе система позволит автоматически выявлять подозрительные устройства и блокировать контрабандные телефоны.

Для реализации этой инициативы нужно будет тесно работать операторам связи, полиции и регулирующим органам. Успех предложенных мер зависит от того, насколько хорошо будет организована техническая часть и насколько слаженно будут работать все участники.