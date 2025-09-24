Медиа для предпринимателей «Инк» и журнал «Москвичка» запускают конкурс заявок для совместного спецпроекта «Мода как бизнес». Организаторы ищут молодых, но успешных игроков на рынке одежды, которые сумели быстро завоевать внимание аудитории.

Участники должны соответствовать нескольким условиям:

бренд существует менее трех лет,

выпускает одежду для мужчин и/или женщин,

представил как минимум две коллекции,

имеет измеримые достижения — продажи, инвестиции или участие в модных показах.

Проект нацелен исключительно на одежду для взрослых. Бренды, работающие только с детской одеждой, нижним бельем или обувью, в конкурс заявок участвовать не могут.

Заявки принимаются через Telegram-бот. Претендентов оценивают признанные эксперты в сфере моды и потребительских рынков. Лучшие бренды станут частью спецпроекта и получат возможность заявить о себе на широкую аудиторию.

Проект «Мода как бизнес» помогает молодым брендам не только продемонстрировать свои достижения, но и наладить деловые контакты с потенциальными инвесторами и партнерами.

Конкурс заявок открыт для всех соответствующих требованиям компаний. Это шанс для молодых предпринимателей выйти на новый уровень и получить экспертную оценку своего продукта на российском рынке моды.