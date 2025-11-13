Мода больше не ограничивается подиумом — сегодня она говорит за общество. На форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве fashion-эксперты заявили, что успешный бренд перестал быть просто производителем одежды и превратился в полноценное медиа, формирующее культурный контекст и общественные смыслы.

«Мода — это язык, на котором общество говорит о себе. Бренд — не только продукт, но и отражение наших мечтаний, взглядов и энергии», — отметила модератор дискуссии Оксана Лаврентьева, основательница бренда одежды OLOLOL и совладелица Independent Media.

По словам Екатерины Мухиной, экс-главреда Elle Россия, тренды рождаются на пересечении ДНК бренда, личности дизайнера и внешних обстоятельств. Она считает, что в индустрии важно не останавливаться и постоянно меняться: «Потолка нет — он просто не существует. Любой проект требует энергии, сил и любви».

Дизайнер и блогер Апти Эзиев уверен, что настоящий успех строится не на гонке за модой, а на личных ценностях и свободе самовыражения. «Если основа бренда — философия создателя, а не коммерческая выгода, он обретает уникальность и долгую жизнь», — сказал он.

Креативный продюсер Павел Осовцов добавил, что алгоритмы и форматы в медиа постоянно меняются, но подлинность и контакт с аудиторией остаются ключевыми. Баланс между следованием трендам и сохранением индивидуальности, по его словам, дает наилучший результат.

Сессия «Тренды на заказ: как модные бренды создают общественное мнение» прошла в рамках форума «Культура. Медиа. Цифра», который в этом году объединил более 160 спикеров из 20 стран. Центральной темой мероприятия стало развитие медиарынка СНГ и поиск новых форм взаимодействия между культурой, бизнесом и технологиями.