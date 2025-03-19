Финансовый маркетплейс «Сравни» предлагает представителям малого и среднего бизнеса научиться эффективному кредитованию и оптимизации расходов. Для этого на Цифровой платформе МСП запустили образовательный модуль «Кредит. Ссуда. Банковский контроль».

Своими советами и примерами из практики в рамках модуля поделился директор по развитию продуктов для малого и среднего бизнеса меркетплейса Равшан Хадыров.

В программу модуля вошел обзор отечественного рынка кредитования, инструменты финансирования и их отличия, советы, как получить наименьшую процентную ставку по кредиту.

Составители программы также сформулировали критерии, по которым банки оценивают заемщиков, включая кредитную истории предпринимателя и финансовую устойчивость его бизнеса.

По мнению авторов модуля, обучение принесет пользу и начинающим бизнесменам, и опытным владельцам действующего проекта, которые хотят оптимизировать уже имеющиеся кредитные портфели.

Прохождение модуля занимает несколько часов, но оно позволит слушателям стать более финансово осознанными предпринимателями.

«Наш модуль поможет бизнесу принимать обоснованные решения в сфере кредитования, избегать ошибок и оптимизировать свои расходы», — убежден Хадыров.