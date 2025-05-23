В России наблюдается значительное представительство молодых людей в малом бизнесе. Согласно данным, представленным генеральным директором «Корпорации МСП» Александром Исаевичем на II Форуме молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», в стране зарегистрировано около 1,2 млн индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. Это составляет четверть от общего числа ИП в России, которое достигает 4,5 млн. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Исаевич отметил важную трансформацию в структуре молодежного предпринимательства. За последние пять лет доля представителей поколения Z среди индивидуальных предпринимателей увеличилась с 4% до 6%, в то время как доля миллениалов сократилась с 30% до 26%.

Особенно заметен рост молодых предпринимателей в ИТ-секторе, где их количество за год увеличилось на 22%. Также значительный прирост наблюдается в сфере трудоустройства и подбора персонала — на 35%.

Региональная статистика демонстрирует неравномерное распределение этого роста. В первом квартале 2025 года общее число молодых предпринимателей увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в Республике Калмыкия (33%), Чеченской Республике (32%) и Удмуртской Республике (25%).

Отдельного внимания заслуживает рост самозанятости среди молодежи. В настоящее время около 6,7 млн россиян до 35 лет работают в этом статусе, что составляет 52% от общего числа самозанятых в стране. За последний год их количество увеличилось на 26% — с 5,3 млн человек. При этом 193 тыс. самозанятых также зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.