В 2025 году доходы самозанятых в России заметно выросли: средняя сумма за одну сделку достигла 14,907 тыс. руб., что на 8% выше показателей прошлого года. Однако уровень заработка сильно варьируется в зависимости от сферы деятельности. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Самые высокие доходы зафиксированы среди специалистов по монтажу выставок и рекламных конструкций, где средний чек за проект составляет около 100,538 тыс. руб. Немного уступают консультанты по бизнесу, зарабатывающие в среднем 87,1 тыс. руб. за услугу.

Агенты по недвижимости получают примерно 73 тыс. руб. за сделку, а строительные специалисты — 64,772 тыс. руб. за заказ.

Как отметил Михаил Провизион, сооснователь платформы «Консоль», проводившей исследование, средний чек самозанятых действительно зависит от отрасли, и разница между наиболее и наименее прибыльными направлениями может быть огромной.

В то же время наименьшие доходы зафиксированы в сфере выгула и ухода за домашними животными — около 8,5 тыс. руб. Чуть выше оплата услуг дезинсекции и дератизации — 7,333 тыс. руб., а инструкторы по танцам в среднем получают 5,61 тыс. руб.за тренировку.