Весной 1998 года на пляже в местечке Холм-некст-те-Си в английском графстве Норфолк шторм и прилив обнажили нечто невероятное. Из мокрого песка показался огромный перевернутый пень дуба, окруженный частоколом из 55 деревянных столбов. Это таинственное сооружение, быстро получившее название «Морской Хендж» (Seahenge), оказалось ритуальным памятником, которому более 4000 лет. Его внезапное появление из небытия подарило археологам уникальный взгляд на верования людей бронзового века.

Wikimedia Commons

Дендрохронологический анализ (метод датировки по древесным кольцам) показал поразительную точность: центральный дуб был срублен весной 2049 года до нашей эры. Кольцо из 55 столбов было возведено вокруг него в том же году. На протяжении тысячелетий торфяные отложения и песок надежно консервировали древесину, сохранив ее в идеальном состоянии. На некоторых столбах даже остались следы от более чем 50 различных бронзовых топоров, что говорит о коллективной работе.

Для чего же было построено это сооружение? Хотя точный ответ утерян во времени, у археологов есть несколько ведущих теорий. Самая популярная из них гласит, что «Морской Хендж» был местом для проведения погребальных ритуалов, а именно — для так называемого «небесного погребения». Предполагается, что тело умершего вождя или другого важного члена общины помещали на вершину центрального перевернутого пня.

В таком положении тело оставалось на открытом воздухе, доступное для птиц и стихий. Деревянный частокол, вероятно, служил для того, чтобы отгородить священное место от внешнего мира и, возможно, от наземных хищников. Древние люди верили, что птицы, уносящие плоть, помогают душе умершего быстрее достичь загробного мира. После того как от тела оставались только кости, их собирали и хоронили в другом месте.

Появление «Морского Хенджа» вызвало не только научный интерес, но и ожесточенные споры. Поскольку памятник находился в приливно-отливной зоне, ему угрожало быстрое разрушение. Археологи приняли решение провести полную раскопку и переместить древесину в музей для консервации. Однако это вызвало протесты со стороны местных жителей и последователей неоязыческих культов, которые считали, что памятник нужно оставить на своем месте, позволив природе стереть его.

Несмотря на споры, сегодня «Морской Хендж» — это один из самых важных памятников бронзового века в Британии. Он открыл окно в духовный мир наших далеких предков, показав, насколько сложными и символичными были их ритуалы, связанные с жизнью, смертью и путешествием души.