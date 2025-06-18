Сервис «Финуслуги» от Московской биржи запустил обновленную версию своего ИИ-помощника FinGPT. Сообщается, что чат-бот теперь обладает расширенным функционалом для работы с российским рынком.

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Обновленный FinGPT построен на основе нескольких ИИ-агентов, что позволяет ему обрабатывать данные из различных источников. Помимо базовых функций, таких как объяснение финансовых терминов и подбор новостей, бот теперь интегрирован с экосистемой Мосбиржи. Это дает пользователям доступ к актуальным котировкам не только акций, но и облигаций, фьючерсов и ПИФов.

Особенностью новой версии стала способность анализировать корпоративную отчетность, учитывать данные о предстоящих дивидендных выплатах и работать с аналитическими прогнозами.

При этом разработчики подчеркивают, что FinGPT предоставляет исключительно информационные данные, не предлагая индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Чат-бот также выполняет роль образовательного инструмента, помогая пользователям разбираться в биржевой терминологии и принципах работы рынка. Встроенный калькулятор позволяет рассчитывать шаги для достижения финансовых целей, а адаптированные под российские реалии алгоритмы обеспечивают релевантность предоставляемой информации.

Дополнительной функцией FinGPT стал расширенный новостной агрегатор. Бот теперь собирает информацию не только с профильных СМИ и инвестиционных порталов, но и напрямую с корпоративных сайтов. При анализе материалов он учитывает данные Банка России, включая макроэкономические прогнозы и аспекты монетарной политики.

Новая версия чат-бота ориентирована на повышение финансовой грамотности пользователей и предоставление им актуальных рыночных данных в удобном формате. Как отмечают в «Финуслугах», обновление особенно актуально в условиях развития цифровых инвестиционных сервисов в России.