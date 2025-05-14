В майские праздники телефонные мошенники значительно увеличили свою активность, совершив на 36% больше звонков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили специалисты сервиса «Защитник» (входит в группу МТС), пик пришелся на период с 1 по 4 мая, когда было зафиксировано 65% всех мошеннических звонков. Наибольшее количество таких вызовов поступало жителям крупных городов, причем почти половина из них пришлась на Москву. В тройку городов-лидеров также вошли Санкт-Петербург и Краснодар.

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Наиболее распространенной схемой обмана стало представление злоумышленников сотрудниками финансовых компаний, которые предлагали различные услуги — от инвестиций до способов дополнительного заработка. На этот вариант пришлось 57% всех зафиксированных попыток мошенничества. Также популярными оказались схемы, связанные со сменой тарифов и праздничными акциями с призами.

Параллельно с этим появился новый способ обмана, о котором рассказала генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt Дарья Верестникова. Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками пунктов выдачи маркетплейсов, и предлагать доставку ранее заказанных товаров на дом. Для оформления доставки они просят предоставить персональные данные, включая СНИЛС, ИНН и даже коды из СМС.

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После получения информации злоумышленники используют ее для дальнейшего обмана: жертве перезванивает человек, представляющийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщает о взломе «Госуслуг» и убеждает перевести деньги на «безопасный» счет или отдать наличными курьеру.

Как пояснила Верестникова, эта схема работает благодаря страху людей перед возможностью взлома их аккаунта на «Госуслугах», через который можно оформить кредит или подписать документы.

Эксперт отметила, что мошенники активно используют социальную инженерию, манипулируя доверием граждан и их опасениями за сохранность средств. При этом злоумышленникам даже не требуется реальный доступ к аккаунту — достаточно убедить человека самостоятельно передать конфиденциальную информацию или деньги.



