Агентство информационной безопасности «ЕСА ПРО» сообщило о росте активности киберпреступников, которые получают доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя сервисы аренды самокатов и велосипедов.
«Злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана и психологического давления. Безопасность использования цифровых сервисов – это коллективная задача бизнеса, общества и государства, и справиться с этими вызовами можно только сообща», — сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.
Специфическая форма фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных, называется квишинг.
Такой QR-код может содержать, например, ссылку на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.
Причем злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах известны случаи распространения поддельных квитанций за услуги ЖКХ и наклеек на электросамокатах.
Чтобы защитить себя следует
Кроме того, в феврале вступили в силу рекомендации Банка России для финансовых организаций и прочих компаний, которые используют QR-коды для проведения платежей и переводов.
В документе не только систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, но и представлены типовые способы защиты от них. Отдельные меры предусмотрены для внесения и снятия денег по QR-коду в банкоматах.