Агентство информационной безопасности «ЕСА ПРО» сообщило о росте активности киберпреступников, которые получают доступ к персональным и финансовым данным граждан, используя сервисы аренды самокатов и велосипедов.

«Злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана и психологического давления. Безопасность использования цифровых сервисов – это коллективная задача бизнеса, общества и государства, и справиться с этими вызовами можно только сообща», — сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.

Специфическая форма фишинга, при которой мошенники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных, называется квишинг.

Такой QR-код может содержать, например, ссылку на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.

Причем злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах известны случаи распространения поддельных квитанций за услуги ЖКХ и наклеек на электросамокатах.

Чтобы защитить себя следует

сохранять бдительность при просмотре электронных писем или сообщений;

никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам;

не переходить по подозрительным веб-ссылкам;

не скачивать файлы из ненадежных источников;

использовать надежные антивирусные программы и ПО для защиты информации.

Кроме того, в феврале вступили в силу рекомендации Банка России для финансовых организаций и прочих компаний, которые используют QR-коды для проведения платежей и переводов.

В документе не только систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, но и представлены типовые способы защиты от них. Отдельные меры предусмотрены для внесения и снятия денег по QR-коду в банкоматах.