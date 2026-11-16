Мошенничество с использованием искусственного интеллекта в 4,5 раза прибыльнее традиционных схем, сообщил Интерпол в марте 2026 года. Нейросети помогают подделывать документы, создавать синтетические голоса и изображения, проводить фишинговые атаки и автоматизировать преступные кампании. Параллельно растет рынок готовых инструментов для злоумышленников — от чат-ботов до сервисов по созданию дипфейков.

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Один из примеров — сервис OnlyFake, запущенный Юрием Назаренко в 2021 году. Он автоматизировал изготовление цифровых копий удостоверений личности и подключил генеративный ИИ для создания лиц и фонов. Подписка стоила от $99 в месяц, за $1,5 тыс. можно было создавать документы пакетами. По данным Минюста США, сервис продал более 10 тыс. подделок. В мае 2024 года его закупил агент американских правоохранительных органов под прикрытием. Назаренко признал вину в сговоре с целью мошенничества и согласился конфисковать $1,2 млн дохода.

ИИ позволяет не только создавать подделки, но и увеличивать масштаб мошеннических операций. По данным Chainalysis, средний объем поступлений от криптосхем, связанных с поставщиками ИИ-инструментов, достигал $3,2 млн на операцию против $719 тыс. у схем без таких связей. При этом 76% операций с подтвержденным использованием ИИ одновременно отличались высокими поступлениями и скоростью получения средств. Интерпол также предупреждает о появлении агентных систем, способных самостоятельно вести кампании — от сбора данных о жертве до вымогательства.

По данным Europol, ИИ становится инструментом организованной преступности. В докладе за июнь 2026 года ведомство проанализировало более 700 опасных преступных сетей, объединяющих свыше 400 тыс. человек из 118 стран. 85% этих группировок используют легальные бизнес-структуры. Цифровые платформы, зашифрованная связь и нейросети помогают им масштабировать операции, а компании и финансовые инструменты — скрывать незаконные доходы.

Отдельный сегмент — Fraud-as-a-Service, рынок готовых услуг для мошенников. Он включает чат-боты для общения с жертвами и программы для фишинговых атак. В рамках Deepfake-as-a-Service злоумышленникам предлагают создавать поддельные видео, голоса и цифровые личности. По данным Интерпола, для клонирования голоса может хватить десятисекундной записи из открытого источника. Group-IB обнаружила на подпольных площадках наборы синтетических личностей с ИИ-аватарами, клонированными голосами и биометрическими данными стоимостью от $5.

Там же продаются языковые модели Dark LLM, адаптированные для киберпреступности. Подписка стоит $30–200 в месяц. С их помощью можно создавать фишинговые сообщения, разрабатывать сценарии обмана и писать вредоносный код. Group-IB выявила как минимум трех активных продавцов таких моделей и более 1 тыс. пользователей. За 2025 год число аккаунтов с объявлениями о дипфейках и обходе проверки личности KYC выросло на 52%. С 2019 по 2025 год число первых публикаций об ИИ на подпольных форумах увеличилось на 371%, количество ответов — почти в 13 раз.

Одна из главных мишеней — финансовый сектор. По данным Entrust, в 2025 году дипфейки использовались в каждом пятом случае биометрического мошенничества, а число поддельных селфи за год выросло на 58%. Pindrop ранее зафиксировала рост атак с синтетическими голосами на 149% в банковском секторе и на 475% в страховании. В апреле 2026 года британский Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями предупредил банки о попытках обходить удаленную идентификацию с помощью поддельных документов и дипфейков. Некоторые атаки позволяли открывать счета для мошенничества и отмывания денег.

Компании также становятся жертвами схем с имитацией руководителей и юристов. В ноябре 2026 года Минюст США сообщил о раскрытии международной группы, участники которой с помощью ИИ подделывали голоса и изображения представителей бизнеса, а затем рассылали сотрудникам фиктивные распоряжения о конфиденциальных сделках. По версии обвинения, с 2024 по 2026 год компании по всему миру потеряли более $129 млн. Среди пострадавших — британская финтех-компания с ущербом около $11,6 млн. Частные пользователи сталкиваются с дипфейками известных людей, рекламирующих инвестиционные проекты. В Великобритании за январь–август 2026 года зарегистрировали более 1,3 тыс. сообщений о мошенничестве с использованием ИИ, ущерб составил $32,6 млн.

Для защиты от таких атак компаниям рекомендуют проверять срочные платежные распоряжения и смену реквизитов по независимому каналу связи, а крупные переводы согласовывать минимум с двумя сотрудниками. Банкам советуют сочетать несколько способов проверки личности, не полагаясь только на документы или видеозвонки. Среди других мер — многофакторная аутентификация, ограничение прав пользователей и контроль доступа подрядчиков. Запросы на сброс паролей и восстановление доступа также должны проходить проверку личности. Компаниям необходим план реагирования на инциденты: блокировка учетных записей, взаимодействие с банком, уведомление клиентов и сохранение доказательств.

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