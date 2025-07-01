Китайский маркетплейс Poizon, начавший работу в России, стал мишенью мошенников. Специалисты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone выявили свыше 20 фишинговых сайтов, имитирующих платформу. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Как пояснил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин, мошенники создают сайты, внешне схожие с оригинальными, чтобы обманывать пользователей. «Схемы с обманом на маркетплейсах и различных досках объявлений входят в топ-3 самых популярных среди злоумышленников. За 2024 год мы обнаружили более 20 тыс. мошеннических объявлений», — отметил он.

Фишинговые сайты используют URL, похожие на настоящий адрес Poizon, но с небольшими отличиями, такими как лишние символы или ошибки в написании. Покупатели, оформившие заказ на таких ресурсах, не получают товар и теряют деньги.

В компании советуют проверять рейтинг продавца, дату регистрации магазина, наличие отзывов, а также обращать внимание на безопасность соединения и предупреждения браузера.

Ранее мошенники применяли другую схему: они открывали магазины на российских маркетплейсах, отменяли заказы через день после оформления, а затем предлагали жертвам купить товар по сниженной цене на сторонней фишинговой площадке, отправляя ссылку через электронную почту.

Poizon, начавший официальную работу в России в июне 2025 года, стал крупнейшим зарубежным маркетплейсом по числу заказов: в июле 2024 года на него пришлось 69,4% всех покупок из-за границы. До этого россияне заказывали товары через посредников.