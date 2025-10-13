Злоумышленники используют Telegram-боты, предлагающие промокоды на парфюмерию и косметику, чтобы получить скриншоты с паспортными данными, ИНН и другими данными пользователя. Об этом сообщили в компании F6, разрабатывающей технологии по борьбе с киберугрозами. За период с февраля 2025 года по инициативе аналитиков заблокировано свыше 120 публикаций, продвигавших мошеннический сервис. Подробности — в распоряжении «Инка».

F6

Киберпреступники ежедневно размещают материалы в социальных сетях и на контентных площадках, обещая скидку в 2 тыс. руб. на заказы в известной торговой сети. Благодаря поисковой оптимизации такие публикации попадают в рекомендации платформ. Переход по ссылке ведет к Telegram-боту, который направляет пользователя на статью о легитимном сервисе проверки кредитных историй.

Далее бот требует зарегистрироваться на этом ресурсе и отправить подтверждающий скриншот. В результате регистрации злоумышленники получают доступ к фамилии, имени, отчеству, серии и номеру паспорта, дате рождения, контактному телефону и электронной почте. После получения изображения бот прекращает коммуникацию, а обещанный промокод не предоставляется.

Собранные сведения могут применяться для оформления займов от имени пострадавших либо реализовываться на теневых площадках. Департамент защиты от цифровых рисков компании продолжает мониторинг подобных схем и взаимодействие с платформами для удаления вредоносного контента.

«Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы обработки персональных данных и могут быть использованы для противоправных целей», — отметила Анастасия Князева, аналитик Digital Risk Protection F6.

Эксперты советуют критически оценивать поисковую выдачу, поскольку в топ результатов могут попадать криминальные ресурсы. Не следует передавать чувствительную информацию ботам с неустановленными владельцами или отправлять скриншоты документов незнакомым адресатам. Важно соотносить объем запрашиваемых данных с целью их использования: для получения промокода паспортные реквизиты не требуются.