В истории Земли взрывы звезд в околосолнечном пространстве могли привести как минимум к двум массовым вымираниям. Исследование частоты взрывов сверхновых в Млечном Пути, проведенное астрофизиком Алексисом Кинтаной из Университета Аликанте, выявило, что временные рамки этих явлений совпадают с поздним ордовикским и поздним девонским вымираниями — катастрофическими событиями, которые привели к значительным разрушениям обширных участков планеты.

Художественное представление сверхновой. (Центр космических полетов имени Годдарда НАСА)

Условия, которые привели к массовым вымираниям на Земле, известные как «Большая пятерка», до сих пор до конца не выяснены. Астрофизик Ник Райт из Университета Кила в Великобритании утверждает, что взрывы сверхновых — одни из самых сильных взрывов во Вселенной. Если бы массивная звезда взорвалась рядом с Землей, это могло бы привести к серьезным последствиям для всей жизни на планете.

В своем исследовании ученые выяснили, что частота таких взрывов соответствует интервалам, когда происходили массовые вымирания на Земле. Это дает основания полагать, что такие взрывы могли влиять на эти события и уже происходили в прошлом.

Сверхновые — это важный этап в жизни звезд, масса которых в восемь раз превышает массу Солнца. Такие крупные звезды живут относительно недолго — несколько миллионов лет, в отличие от звезд вроде Солнца, которые могут светить миллиарды лет. Когда в ядре этих массивных звезд заканчивается топливо для термоядерного синтеза, они становятся нестабильными и в итоге взрываются, выбрасывая в космос металлические элементы и создавая мощные вспышки света и энергии.

Если бы такой взрыв произошел достаточно близко к Земле, последствия могли бы быть очень разрушительными. Поскольку взрыв излучал бы мощное радиационное воздействие, что могло бы привести к уничтожению озонового слоя, который защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения. В результате ультрафиолетовое излучение, которое достигло бы поверхности, могло бы сильно навредить экосистеме.

Остаток сверхновой в Крабовидной туманности, полученный с помощью JWST. (NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim/Princeton University)

Два крупных вымирания, ордовикское и девонское, произошли примерно 445 и 372 млн лет назад, уничтожив большинство видов, обитавших на Земле в тот период. Оба эти события также были связаны с заметным разрушением озонового слоя, что вызывает предположения о возможной связи со взрывами сверхновых.

Поскольку звезды класса OB имеют короткий жизненный цикл, их текущее количество помогает астрономам оценить скорость их формирования и уничтожения через мощные взрывы. В ходе исследования было выявлено 24 706 звезд данного класса, что позволило специалистам рассчитать частоту вспышек сверхновых в нашей галактике — она колеблется от 15 до 30 случаев на миллион лет.

Чтобы определить, какое количество сверхновых звезд может угрожать Земле, астрономы оценили расстояние до таких объектов, находящихся в пределах 20 парсеков, что соответствует примерно 65 световым годам от Солнечной системы. Полученные данные показывают, что на протяжении миллиарда лет в этом радиусе может возникать около 2,5 сверхновых звезд типа OB. Эта цифра может дать объяснение массовым вымираниям, таким как те, что произошли в конце ордовикского периода и девонского периода.

К счастью, в настоящее время вблизи нет звезд, которые собираются взорваться в ближайшем будущем. Хотя красные гиганты Антарес и Бетельгейзе действительно приближаются к завершению своего жизненного цикла, важно помнить, что «близко» в космическом масштабе может означать временные рамки от десятков тысяч до более чем миллиона лет. Обе эти звезды находятся на расстоянии сотен световых лет от Земли, что делает их взрывы безвредными для нашей планеты.

Тем не менее, существуют и другие потенциальные причины для катастрофического вымирания, такие как столкновения с астероидами или мощные вулканические извержения. Эти природные события могут произойти внезапно и оказать значительное влияние на жизнь на Земле, и, поскольку ни одно из них нельзя предотвратить, у человечества все еще есть достаточно оснований для экзистенциального беспокойства.

В последние годы астрономы разработали методы, позволяющие с высокой точностью измерять содержание металлов в звездах. Благодаря этому им удалось исследовать родственные звезды и обнаружить, что некоторые из родственных небесных тел серьезно различаются. Новое исследование показывает, что в этом виноваты звезды, поглощающие каменистые планеты.