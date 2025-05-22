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Московская биржа вывела на рынок новый золотой инвестиционный фонд

Московская биржа начала торги биржевым паевым инвестиционным фондом «БКС Золото» под управлением УК «БКС». Этот финансовый инструмент предоставляет инвесторам доступ к инвестициям в драгоценный металл — классический защитный актив, особенно востребованный в условиях экономической нестабильности.

Фото: Freepik

Фонд построен на принципах консервативной инвестиционной стратегии и привязан к индексу Мосбиржи аффинированного золота. Этот индекс, одобренный Банком России, рассчитывается на основе реальных сделок с золотом на российской биржевой площадке и служит надежным рыночным индикатором.

Новый БПИФ ориентирован на массового инвестора и доступен даже неквалифицированным участникам рынка. Стартовая цена пая установлена на уровне 10 руб., что делает продукт доступным для широкого круга инвесторов. Годовая комиссия за управление составляет 0,35% от стоимости активов фонда.

Специалисты рекомендуют рассматривать вложения в этотфонд как долгосрочные инвестиции со сроком от трех лет. Такой подход не только соответствует природе защитных активов, но и дает инвесторам возможность воспользоваться налоговыми льготами при соблюдении установленного срока владения паями.

Запуск «БКС Золото» расширяет линейку доступных на российском рынке инструментов для диверсификации инвестиционного портфеля и защиты капитала от рыночных колебаний. Особенностью нового фонда является его прозрачная структура и привязка к реальным биржевым котировкам золота, что обеспечивает инвесторам надежность и предсказуемость инвестиций.

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