Крупнейшие московские кинокомпании с 2022 по 2024 годы заработали 342 млрд руб. и реализовали почти 3 тыс. проектов, следует из исследования «Москино». Подробности — в распоряжении «Инка».

Производственные компании доминируют в отрасли, составляя 70% топ-200 с 140 предприятиями. Их выручка достигла 203 млрд руб., прибыль — 19 млрд руб., а число проектов превысило 1,6 тыс. В лидерах сегмента — «Среда», Yellow, Black and White, Magic Factory, Russian World Vision и Bazelevs.

Продюсерские центры принесли 51 млрд руб. выручки и 2,4 млрд руб. прибыли при 290 проектах; на первом месте «Медиаслово» с 4,1 млрд руб., за ним — «Телевизионное творческое объединение АМиК» (3,1 млрд руб.) и «Браво» (3,5 млрд руб.).

Онлайн-кинотеатры с собственным производством заработали 26,7 млрд руб. на более чем 150 проектах. Так, START лидирует с 7,3 млрд руб. выручки, «Кинопоиск» вырос вдвое (с 1,8 млрд руб. в 2022 году до 3,6 млрд руб. в 2024-м), Wink — на третьем месте с 6,1 млрд руб. после поглощения more.tv.

Холдинги и медиагруппы привлекли 37 млрд руб. выручки и 4,7 млрд руб. прибыли за свыше 120 проектов, включая «Цифровое телевидение», «Красный квадрат» (14,3 млрд руб. выручки при убытке 113 млн руб.), Star Media (5,8 млрд руб. выручки и 605 млн руб. прибыли) и RTVI Studio.

Студии спецэффектов принесли 4,7 млрд руб. за 112 проектов, с лидерами XOVP, Trehmer Production и Main Road Post.

Исследователи также выявили три тренда развития московской киноиндустрии: