Арбитражный суд Москвы постановил, что Google LLC и ее российское подразделение ООО «Гугл» должны восстановить аккаунт, клиентскую запись и мобильное приложение издания Sports.ru на всех своих облачных сервисах. Решение требует предоставить изданию возможность распространять контент на территории России и СНГ. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Суд признал недействительным односторонний отказ Google от исполнения обязательств по соглашению о распространении программных продуктов, заключенному с ООО «Спортс.ру». Компании обязаны восстановить доступ к аккаунтам на платформах Google Workspace, Play Console и в магазине Google Play, включая возможность распространения мобильного приложения Sports.ru.

В случае неисполнения решения в течение пяти дней с момента вступления в силу с компаний будет взыскиваться судебная неустойка в размере 100 тыс. руб. ежедневно. На второй неделе сумма будет удваиваться каждые семь дней. В течение первых девяти месяцев общий размер неустойки ограничен 10 млн руб. (100-кратный размер дневной неустойки), после этого лимит снимается.

Дополнительно суд взыскал с Google 12 тыс. руб. госпошлины и вернул Sports.ru 6 тыс. руб. излишне уплаченных средств. Ранее Google просил оставить иск без рассмотрения, но арбитраж удовлетворил требования частично. Иск был подан в сентябре 2024 года в связи с блокировкой аккаунта издателя в Google Play.

Долг Google перед Россией по административным штрафам уже достиг двух ундециллионов (цифра с 36 нулями) руб. и увеличивается каждый день из-за просрочек по оплате. Российское подразделение компании было признано банкротом в октябре 2023 года и находится в стадии ликвидации. Возвращение Google на российский рынок возможно только при полном исполнении судебных решений.