Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы вынес постановления о привлечении к административной ответственности компаний Discord Inc. и Amazon Web Services Inc. Обе организации признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 13.39 КоАП РФ (неисполнение обязанностей организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями).

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Каждой компании назначен административный штраф в размере 800 тыс. руб. Решения были вынесены в рамках одного судебного участка с одинаковой формулировкой обвинения.

Статья 13.39 КоАП РФ предусматривает ответственность для организаторов распространения информации за невыполнение установленных российским законодательством обязанностей. В последнее время российские суды активно применяют эту норму к иностранным ИТ-компаниям.

Оба постановления уже вступили в законную силу. Это не первые случаи привлечения данных компаний к ответственности в России — ранее они уже подвергались штрафам за аналогичные нарушения.



