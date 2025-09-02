Мировой судья Таганского района Москвы признал американский сервис Pinterest виновным в нарушении российского законодательства и назначил административный штраф. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Pinterest

Наказание составило 2 млн руб. по каждому из двух правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

Аналогичные санкции применили к шведскому онлайн-магазину компьютерных игр GamersGate и итальянской ИТ-компании Bending Spoons — по 200 тыс. рублей с каждой.

Pinterest — это крупнейший американский фотохостинг, который позволяет пользователям создавать коллекции изображений.

Компания неоднократно привлекалась к ответственности в России. Так, в конце августа столичный суд оштрафовал Pinterest на 10 млн руб. Хостинг должен был выплатить 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора и 6 млн руб. по ч. 2 ст. 13.49 КоАП — неисполнение обязанностей о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.