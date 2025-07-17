Правительство Москвы выделило более 62 млн руб. на развитие передовых технологий искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. Эти инвестиции направлены на совершенствование диагностики с использованием КТ, МРТ, рентгенографии, маммографии и флюорографии.

М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Среди компаний, получивших наибольшее финансирование, — разработчик «АЙРА Лабс». Ему выделено около 24,4 млн руб. за обработку более 70 тыс. исследований.

Также значительные суммы направлены компаниям «Медицинские скрининг системы» (более 16 млн руб.) и «Платформа Третье мнение» (свыше 11 млн руб.). Эти проекты охватывают широкий спектр диагностических задач — от выявления ишемического инсульта и онкологических заболеваний до автоматического анализа рутинных рентгенологических исследований.

Генеральный директор и сооснователь компании «Платформа Третье мнение» Анна Мещерякова поясняет, что гранты выделяются в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику, который стартовал в Москве в 2020 году.

Максим Чернин, председатель совета директоров «Доктор рядом», отметил, что решения, которые в других регионах проходят многолетние испытания, в Москве внедряются в считанные месяцы, становясь стандартом медицинской помощи.

Андрей Алмазов, директор по проектным инициативам Ассоциации «Национальная база медицинских знаний», обратил внимание на уникальность московского подхода, при котором вместо точечного внедрения отдельных технологий создается целостная цифровая среда. По его словам, следующим этапом должна стать интеграция этих разработок в систему ОМС, что откроет им дорогу в регионы.

За 10 лет столичное здравоохранение полностью перешло на цифровые технологии. Сегодня все больницы и поликлиники Москвы объединены в единую систему, где работают более 120 тысяч врачей и медсестер.

Для пациентов это означает удобные онлайн-сервисы: электронную запись, быстрые результаты анализов и доступ к своей медицинской карте. Врачи получили современные инструменты для диагностики и лечения. Каждое обращение к врачу фиксируется в цифровом виде. Это сделало медицинскую систему прозрачнее и эффективнее для всех.

Москва продолжает развивать цифровую медицину, внедряя новые технологии. Такой подход уже сегодня ставит столичное здравоохранение в число лучших в мире.