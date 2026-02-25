Москва готовится к транспортному эксперименту, который ранее никто в мире не проводил: искусственный интеллект возьмет на себя управление дорожным движением целого микрорайона. Площадкой для этого пилотного проекта станет Тушино, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, рассказывая о планах развития транспортной системы города.

Steve Johnson/Unsplash

По его словам, горожане все чаще отказываются от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Сейчас на него приходится 70% всех поездок. В 2010 году ежедневный поток машин достигал 3 млн, сейчас он снизился до 2,79 млн. При этом сам автопарк за эти годы вырос на 60% — это плюс 3,4 млн автомобилей. По мнению мэра, такая динамика объясняется развитием инфраструктуры и повышением комфорта перевозок.

Глава города также рассказал, что в 2026 году в Москве откроется первый участок Рублево-Архангельской линии метро. Пассажиры получат пять станций, три из которых совершенно новые: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Подвижной состав пополнят 312 вагонов новой серии «Москва-2026». В то же время на Большой кольцевой линии продолжатся испытания беспилотных поездов.

Собянин также сообщил, что несколько крупных пересадочных узлов ждет реконструкция: современными городскими вокзалами станут станции «Москва-Сити», «Серп и Молот», «Железнодорожная», «Беговая» и «Царицыно». Также продолжится масштабное обновление Ленинградского вокзала.

Помимо этого, городской трамвайный парк получит 50 новых вагонов модели «Львенок-Москва». Особенность 11 из них — способность работать без водителя. Общее количество беспилотных трамваев в городе вырастет до 15. В столице также запустят новый трамвайный диаметр, который свяжет восточный район Новогиреево с южным Чертаново.

Мэр также анонсировал закупку «Мосгортрансом» более 400 современных электробусов, в результате чего Их общее число превысит 3,3 тыс., а доля экологичного транспорта на маршрутах составит 45. Кроме того, в столице появится более 50 новых маршрутов, соединяющих Москву с областью, а на всех станциях МЦД и в наземном транспорте внедрят оплату по биометрии.

Вместе с тем на Москве-реке запустят четвертый регулярный маршрут, который свяжет «Лужники» с Киевским вокзалом.

