Согласно исследованию платформы «Консоль», специализирующейся на автоматизации работы с самозанятыми, в 2025 году этот налоговый режим охватывает россиян самых разных возрастов — от подростков до пенсионеров. Эксперты изучили данные о более 1 млн самозанятых по всей России. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Москва сохраняет лидерство по количеству зарегистрированных самозанятых. В пятерку наиболее активных регионов также входят Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Большинство самозанятых (53%) — мужчины. Наиболее представленная возрастная группа — молодые люди 18−25 лет (48%). Однако после 45 лет ситуация меняется: женщины составляют 8% против 5% мужчин.

Арина Юсупова, заместитель начальника юридического отдела платформы «Консоль», отметила, что самозанятость действительно не устанавливает возрастных ограничений. По предоставленным данным, среди зарегистрированных числится 14-летний подросток, осуществляющий деятельность по сборке заказов, и 86-летний пенсионер, оказывающий услуги по погрузочно-разгрузочным работам.

В 2025 году наиболее популярными направлениями работы среди самозанятых стали:

Доставка товаров;

Комплектация заказов;

Упаковочные услуги.

Исследование показывает, что самозанятость продолжает набирать популярность среди разных слоев населения, предлагая гибкие возможности для заработка.