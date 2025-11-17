Белорусская инжиниринговая компания UST Inc. ведет разработку принципиально нового вида транспорта — юнимобиля, который представляет собой струнный электрический автобус на стальных колесах, сообщает белорусская газета «Союзное Вече». Проект реализуется на территории ЭкоТехноПарка в Минской области.

Юнимобиль представляет собой комплекс, состоящий из эстакадной трассы, электромобиля на стальных колесах и полностью автоматизированной системы управления. Транспортное средство способно развивать скорость до 500 км/ч, что позволит преодолевать расстояние между Москвой и Минском менее чем за 1,5 часа.

Система предусматривает движение по подвесной эстакадной трассе, что обеспечивает несколько преимуществ:

● плавность хода благодаря бесстыковой линии и пневматической подвеске;

● полная автономность управления;

● экологическая чистота (работа на электричестве);

● минимальный уровень шума.

Питание осуществляется от контактного рельса или встроенных батарей. Вдоль всей трассы планируется установить систему датчиков для мониторинга состояния инфраструктуры в реальном времени. Первый прототип юнимобиля сейчас тестируется под Минском, на текущем этапе его скорость ограничена 80 км/ч.

Разработчики работают над решением технических сложностей, включая проблему провисания беспилотника на трассах. По словам создателей, развертывание сети юнимобилей не потребует значительных финансовых затрат по сравнению с традиционными транспортными системами.