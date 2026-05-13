Разработчик медицинских технологий «Моторика» запускает мобильные центры протезирования «Автомоторика»: передвижные мастерские будут приезжать к пациентам в российских регионах сами. За этим стоит не только гуманистика — это попытка построить масштабируемую сервисную модель на рынке с острым дефицитом кадров и растущим госзаказом. Подробности — в распоряжении «Инка».

Передвижные протезные центры, оснащенные всем необходимым для полного цикла протезирования прямо в кузове автомобиля, поедут по югу России — Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край.

По описанию компании, мобильный центр сопоставим по оснащению с полноценным протезным кабинетом: первичный осмотр, снятие мерок, изготовление примерочной гильзы, финальная сборка, установка и гарантийное обслуживание — все на месте. В некоторых случаях весь процесс занимает один-два дня. После установки пациент подключается к цифровой платформе «Аттилан» — там упражнения, рекомендации специалистов и дистанционная корректировка программы реабилитации.

Производительность одного мобильного центра — от 25 протезов в месяц, то есть около 300 в год. Если пилот окажется успешным, компания планирует в течение двух лет расширить парк примерно до десяти машин.

Не первые на этой дороге

Идея не уникальна в мировом контексте. В США мобильное протезирование существует уже несколько лет: американская Orthotic & Prosthetics Solutions обслуживает пациентов в Луизиане, Миссисипи и Алабаме, доставляя полностью оснащенные фургоны прямо домой или в реабилитационный центр и изготавливая изделия за 7–14 дней. Goal Pediatric Orthotics работает по мобильной модели, выезжая к пациенту домой или в терапевтические клиники.

В обоих случаях это небольшие региональные игроки, решающие локальную проблему доступности. «Моторика» претендует на системную модель федерального масштаба — с единым стандартом, цифровым сопровождением и интеграцией в прошлогодний стандарт Минтруда о полустационарном протезировании.

Логика мобильной модели разумная: вместо того чтобы строить десятки региональных центров и нанимать в каждый дефицитных специалистов, можно возить нескольких лучших туда, где они нужны. По данным Минтруда, на март 2025 года в России работало почти 900 техников-протезистов, еще 593 человека сейчас обучаются в пяти профильных колледжах. На фоне потенциальной аудитории примерно в 349 тыс. нуждающихся в протезах к 2030 году этого откровенно мало.

Мобильная модель позволяет одной квалифицированной команде охватить территорию, для которой иначе потребовалось бы несколько стационарных точек. Открытым остается вопрос в том, насколько эффективно это работает при высокой логистической нагрузке, ведь каждый выезд — это не просто смена адреса, а переброска оборудования, расходных материалов и времени специалиста.

Что это значит для бизнеса

Запуск «Автомоторики» — показательный пример того, как дефицит инфраструктуры в регионах конвертируется в бизнес-модель. До 85% спроса на средства реабилитации в России формирует госзаказ, а значит, основной источник выручки для «Моторики» — государственные закупки через ФСС.

Мобильный формат расширяет географию охвата без пропорционального роста капитальных затрат: инвестиции в запуск одного стационарного медцентра составляют около 130 млн рублей, тогда как фургон — очевидно дешевле.

Для малого и среднего бизнеса в смежных нишах — медицинского оборудования, логистики, цифровых платформ сопровождения пациентов — это сигнал: мобильная сервисная модель в здравоохранении перестаёт быть экзотикой и становится востребованным форматом. Особенно в условиях, когда кадровый дефицит делает стационарное масштабирование дорогим, а спрос продолжает расти.

