Миллионы людей по всему миру страдают от расстройств настроения, тревоги и последствий психологических травм. Современная психиатрия предлагает различные методы помощи, включая медикаментозное лечение и психотерапию. Однако эти подходы эффективны не для всех. Значительная часть пациентов не получает существенного облегчения, что заставляет ученых искать принципиально новые способы воздействия на источник проблемы — человеческий мозг.

Новая методика помогает лечить депрессивные состояния при помощи стимуляции мозга

Одной из ключевых трудностей в лечении этих состояний является сложность доступа к глубоким, подкорковым структурам мозга. Именно там, в областях вроде миндалевидного тела (амигдалы), часто находится эпицентр эмоциональной дисрегуляции. Существующие неинвазивные методы, такие как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), практически не проникают на такую глубину. Это создавало терапевтический тупик: как безопасно и точно «добраться» до нужных зон, не прибегая к хирургическому вмешательству?

Поиски ответа на этот вопрос привели исследователей к изучению совершенно иного физического принципа. Ученые задались целью разработать метод, который мог бы точечно и прицельно модулировать активность глубоких отделов мозга, отвечающих за эмоции. Это открыло бы новую эру в нейротехнологиях и дало бы надежду пациентам с резистентными формами депрессии, тревожных и посттравматических расстройств.

Прорыв в лечении депрессии

Прорывной технологией, которая может изменить правила игры, стал сфокусированный ультразвук (FUS). В отличие от магнитных полей, звуковые волны высокой частоты можно сфокусировать в любой точке внутри черепа с миллиметровой точностью. Недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале Molecular Psychiatry, предоставило первые доказательства того, что этот метод может быть безопасным и эффективным для людей.

Исследование проводилось под руководством Грегори А. Фонзо из Техасского университета в Остине и состояло из двух фаз. На первом этапе 29 взрослым с диагностированными расстройствами и 23 здоровым участникам проводили короткие сеансы стимуляции левой амигдалы сфокусированным ультразвуком прямо в аппарате МРТ. Это позволило в реальном времени отслеживать изменения в мозге. Эксперимент был двойным слепым, то есть ни участники, ни врачи не знали, когда применялся настоящий ультразвук, а когда — имитация (плацебо).

Результаты первой фазы показали, что активная стимуляция FUS действительно снижает активность в миндалевидном теле, причем эффект наблюдался как у пациентов, так и у здоровых людей. Это стало прямым доказательством того, что технология способна модулировать функцию целевой области мозга. Интересно, что у людей с более высоким уровнем эмоционального стресса снижение активности амигдалы было более выраженным. Это говорит о том, что пациенты с тяжелыми симптомами могут получить наибольшую пользу от лечения.

На втором этапе исследования те же пациенты с психическими расстройствами прошли трехнедельный курс лечения. Они получали процедуру ежедневно, всего 15 сеансов. Эта фаза была направлена на оценку безопасности и терапевтического эффекта при длительном применении. Побочные эффекты оказались в основном легкими и временными, например, кратковременные головные боли или покалывание. Серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было.

Самое важное — после полного курса лечения у пациентов наблюдались значительные улучшения. Оценка общего эмоционального дистресса показала снижение тяжести симптомов от умеренного до значительного. Почти половина пациентов испытала облегчение, которое превышало ожидаемый эффект плацебо. Кроме того, ультразвук повлиял и на другие области мозга, изменив активность и связность в гиппокампе, островковой доле и префронтальной коре — регионах, тесно связанных с амигдалой в обработке эмоций.

Эти результаты открывают дорогу для более крупных и строгих клинических испытаний. Хотя авторы подчеркивают, что до внедрения в широкую практику еще далеко, сфокусированный ультразвук уже сейчас демонстрирует огромный потенциал. Эта нейромодулирующая технология может стать новым, мощным инструментом в арсенале психиатров для помощи пациентам, которым не помогают существующие методы.