На современном рынке труда конкуренция достигла невероятных высот. Рекрутеры получают сотни откликов на одну вакансию, и у соискателей есть всего несколько секунд, чтобы их резюме заметили. В такой напряженной борьбе за внимание работодателя возникает сильный соблазн немного «приукрасить» свою биографию. Дописать пару месяцев к стажу, чтобы скрыть пробел, преувеличить свои достижения или указать навык, которым владеешь лишь поверхностно.

Кажется, что это невинная хитрость, маленькая ложь во благо, которая поможет пройти первоначальный фильтр и получить заветное приглашение на собеседование. Многие рассуждают так: «Вот пообщаюсь с ними лично, проявлю себя, и никто уже не вспомнит про ту строчку в резюме». Эта логика кажется вполне убедительной, особенно если учесть, насколько распространена подобная практика.

Многие даже не считают это серьезным обманом, а лишь маркетинговым ходом, необходимой адаптацией к жестоким правилам игры. Ведь главное — получить работу, а дальше профессионализм все докажет. Однако специалисты по подбору персонала и карьерные консультанты придерживаются кардинально иного мнения. Они предупреждают, что даже самая незначительная неточность в документе может привести к последствиям, куда более серьезным, чем просто отказ.

Маленькая ложь — большие проблемы

Шокирующая статистика подтверждает масштаб проблемы. Согласно опросу ResumeLab за 2023 год, около 70% соискателей в той или иной степени лгали в своих резюме. Это означает, что семь из десяти кандидатов, чьи документы попадают на стол к HR-менеджеру, содержат искаженную информацию. Но тот факт, что «все так делают», не отменяет высоких рисков. Ответ на вопрос, стоит ли следовать примеру большинства, однозначен — никогда.

Любая ложь, большая или маленькая, — это мина замедленного действия под вашей карьерой. Во-первых, большинство данных легко проверяется. Службы безопасности компаний, да и просто опытные рекрутеры, могут сделать пару звонков или воспользоваться поиском в интернете, чтобы вскрыть обман с датами работы или должностью. Как только это произойдет, ваша репутация будет уничтожена. Вы мгновенно потеряете доверие, и путь в эту компанию будет для вас закрыт навсегда.

Во-вторых, даже если обман не раскроется на этапе найма, он обязательно проявится в работе. Вы указали, что в совершенстве владеете определенным программным обеспечением? Будьте готовы, что в первый же рабочий день вам дадут задание, связанное именно с ним. Провал в такой ситуации не только продемонстрирует вашу некомпетентность, но и поставит под сомнение все ваши остальные достижения и навыки. Вам придется жить в постоянном стрессе, боясь разоблачения.

Как улучшить резюме честно?

К счастью, существуют честные и куда более эффективные способы сделать резюме привлекательным, не прибегая ко лжи. Если у вас были перерывы в карьере, не нужно их скрывать, меняя даты. Объясните их. Возможно, вы занимались фрилансом, волонтерством, ухаживали за родственником или проходили обучение. Все это — ценный опыт. Подайте его в сопроводительном письме или отдельном блоке резюме как период личного или профессионального роста.

Вместо того чтобы раздувать названия должностей, сконцентрируйтесь на реальных достижениях. Используйте так называемый «аффилиативный брендинг»: упоминайте известные компании или влиятельных людей, с которыми вы работали. Например, вместо сухой фразы «организовывал мероприятия» можно написать «сотрудничал с артистами мирового уровня X и Y в рамках организации их гастрольного тура». Цифры и факты всегда убедительнее выдуманных титулов.

Наконец, избавьтесь от всего лишнего. Уберите из резюме общие фразы и гиперболы, заменив их убедительно поданными фактами. Эксперты советуют переформулировать негативные факты в позитивные. Вместо «сократил текучку кадров до 10%» напишите «увеличил удержание ценных сотрудников в команде до 90%». Честность, стратегическая подача информации и акцент на реальных результатах — вот ключ к созданию резюме, которое действительно работает.