В условиях современной геополитической напряженности вопрос ядерной угрозы вновь становится актуальным. Спустя 80 лет после трагедий Хиросимы и Нагасаки мир по-прежнему обладает огромным ядерным арсеналом. По данным на начало 2025 года, в мире насчитывается чуть более 12 200 ядерных боеголовок. Эта цифра заставляет задуматься о последствиях гипотетического конфликта. Что произойдет, если одна из таких бомб будет взорвана над крупным городом?

Представить себе точный сценарий сложно. Эффект от взрыва зависит от множества факторов: погоды, времени суток, рельефа местности и высоты подрыва. Однако физика процесса хорошо изучена, и можно выделить несколько предсказуемых этапов, которые определят ваши шансы на выживание. Это не сценарий фильма-катастрофы, а холодный научный расчет, основанный на законах термодинамики и механики.

Последствия ядерного взрыва

Первое, что увидят люди — это ослепительная вспышка света и волна невыносимого жара. Около 35% энергии ядерного взрыва высвобождается в виде теплового излучения. Оно распространяется со скоростью света, поэтому почти моментально достигает цели. Эта вспышка способна вызвать временную слепоту даже на очень большом расстоянии от эпицентра.

Давайте рассмотрим гипотетический взрыв мощностью в 1 мегатонну. Это в 80 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, но значительно слабее многих современных боеголовок. В ясный день такая бомба вызовет временную слепоту у людей на расстоянии до 21 километра. Ночью эта зона поражения увеличится до 85 километров. Человек может потерять зрение на несколько минут, что в условиях хаоса может стать фатальным.

Теперь о главном — о расстоянии. Шансы на выживание напрямую зависят от того, где вы находитесь в момент взрыва. Тепловой удар несет смертельную угрозу. Для бомбы в 1 мегатонну ожоги первой степени (покраснение кожи) возможны на расстоянии до 11 километров. А вот ожоги третьей степени, при которых кожа разрушается и обугливается, получат все, кто окажется в радиусе 8 километров. Если такие ожоги покроют более 24% тела, без немедленной медицинской помощи человек обречен.

Но и это не все. Следом за световой вспышкой приходит ударная волна. Это резкое изменение давления воздуха, которое сметает все на своем пути. В радиусе 6 километров от эпицентра взрыва в 1 мегатонну волна создаст давление в 180 метрических тонн на стены двухэтажных зданий, а скорость ветра достигнет 255 км/ч. В таких условиях выжить практически невозможно. В радиусе 1 километра давление вырастет вчетверо, а скорость ветра достигнет 756 км/ч.

Сам по себе человеческий организм способен выдержать такое давление. Но не выдержат здания. Большинство людей в этой зоне погибнет не от самой волны, а под обломками рухнувших конструкций. В самом эпицентре температура достигает 100 миллионов градусов по Цельсию — это примерно в пять раз горячее, чем ядро Солнца. Любая органика там мгновенно испарится.

Даже если чудом удастся пережить свет, жар и ударную волну, остается последний, самый коварный враг — радиация. Радиоактивные осадки, или выпадения, могут распространяться на сотни километров, заражая почву, воду и воздух. Невидимые частицы проникают в организм, вызывая лучевую болезнь и онкологические заболевания. Симуляции показывают, что крупномасштабный ядерный конфликт способен вызвать «ядерную зиму», когда сажа и пепел закроют Солнце на несколько лет, что приведет к глобальному коллапсу экосистемы и сельского хозяйства.