Компании из сегмента российского малого и среднего бизнеса смогут с 1 января 2027 года заключать договоры на электроснабжение объектов в электронной форме — через личный кабинет энергоснабжающей организации или мобильное приложение. Бумажная форма документов при этом больше не потребуется.

Freepik

Новые правила позволят существенно снизить административную нагрузку как на предпринимателей, так и на самих сетевых поставщиков. Договор будет считаться заключенным по факту оплаты выставленного счета, а все обязательные документы организация автоматически передаст заявителю в личном кабинете.

Ранее процедура техприсоединения для МСБ предусматривала оформление печатных экземпляров договора, получение подписи заявителя, возможное дублирование документов и длительное время обработки. Теперь же достаточно будет подать заявку онлайн и оплатить счет — все остальное оформится автоматически.

Изменения затронут прежде всего подключения объектов с мощностью в диапазоне от 150 кВт до 670 кВт включительно, что важно для бизнеса в сфере торговли, услуг, гостиниц и офисных площадей.

Для предпринимателей это означает рост скорости реализации проектов, снижение стоимости времени на оформление и меньшие риски по задержке объекта из-за бумажной волокиты. Быстрый запуск объекта — особенно в сегментах ивент-пространств, гостиничного и коммерческого жилья — может стать конкурентным преимуществом.

Однако стоит учитывать, что, несмотря на цифровизацию, остаются обязательства по соблюдению технических требований электросетевой компании, а также проверкам оборудования — предпринимателям важно заранее подготовить внутреннюю инфраструктуру подключения, чтобы воспользоваться ускоренной процедурой.