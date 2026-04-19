В первом квартале 2026 года российский малый и средний бизнес (МСБ) успешно привлек на фондовой бирже более 1,8 миллиарда рублей. За этот период при активной поддержке Корпорации МСП состоялся выпуск облигаций семи развивающихся предприятий. Якорным инвестором и соорганизатором размещений выступил дочерний МСП банк.

Популярность биржевых инструментов среди небольших компаний стремительно растет не только количественно, но и качественно. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что по итогам 2025 года количество размещений в сегменте достигло 105 выпусков, а совокупный объем привлеченных средств побил рекорд, составив 51 млрд рублей. За последние три года число выпусков увеличилось в полтора раза, а география эмитентов расширилась с 13 до 21 региона.

Выход на биржу открывает для быстрорастущего бизнеса доступ к альтернативным источникам ликвидности и позволяет сформировать широкий круг лояльных инвесторов, что является важнейшим этапом подготовки компаний к будущему проведению полноценного IPO.

Государственная стратегия поддержки предпринимательства также претерпевает существенные изменения. Министр экономического развития подчеркнул, что сегодня вектор профильного национального проекта смещается на поддержку капитала.

Вместо простого субсидирования старых долгов государство переходит к модели софинансирования создания нового капитала — прямым инвестициям в модернизацию производств, закупку оборудования и развитие передовых технологий.

