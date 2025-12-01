Российский малый и средний бизнес по-прежнему сталкивается с просрочками платежей и спорными ситуациями с крупными заказчиками, что может стать не просто неудобством, а привести к остановке проектов и к кассовым разрывам. За последние три года предприниматели через механизмы обратной связи на платформе МСП.РФ уже смогли вернуть более 5,7 млрд руб. по исполненным контрактам. Подробности «Инку» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

Freepik

С 2022 года в специальный «Сервис 360» поступило свыше 10 тыс. обращений. В 2025-м задержки оплаты стали главной проблемой: на них приходится более половины всех жалоб. Корпорация МСП с ФАС выстроили ускоренный порядок разбора таких кейсов — благодаря этому заказчики погашают долги без суда. Только в этом году бизнес смог вернуть почти 670 млн руб., а максимальная выплата по одному делу достигла 128 млн руб.

Второй частой причиной обращений к сервису стали споры с маркетплейсами — примерно каждое десятое сообщение. Предприниматели жалуются на необоснованные штрафы, блокировки карточек товаров, нестабильные правила и отсутствие прозрачных процедур рассмотрения жалоб. После систематизации запросов Корпорация МСП совместно с площадками выработала подходы к решению конфликтов, а часть предложений вошла в закон о платформенной экономике.

Снижается число обращений на проверяющие органы: переход на риск-ориентированную модель уменьшил количество инспекций, а вместе с ним и жалобы на административное давление. Сейчас на эту тему приходится около 5% запросов. Правовая поддержка, реструктуризация долгов и имущественные вопросы занимают единичные проценты.

Читайте также Замминистра Минэкономразвития РФ Максим Колесников: что изменит закон о платформенной экономике

Изначально механизм обратной связи создавался как канал фиксации проблем, но фактически стал способом быстро получить защиту и содействие в разрешении споров. Для многих компаний это возможность избежать кассового разрыва и продолжать работу без длительных судебных тяжб, отмечают в Корпорации МСП.

Проект работает на цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он доступен предпринимателям по всей стране и регулярно обновляется с учетом возникающих проблем и изменений регулирования.