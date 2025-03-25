На Московской бирже состоялся первый выпуск облигаций в юанях для эмитента из числа компаний малого и среднего бизнеса. Дочерняя структура «Корпорации МСП» — МСП Банк стал соорганизатором выпуска и якорным инвестором. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Пермская компания «Автомое ОПТ» собирается привлечь 17 млн юаней на фондовом рынке для взаиморасчетов с партнерами из Китая. Это позволит эмитенту снизить валютный риск и минимизировать потенциальные негативные последствия курсовых скачков в долгосрочной перспективе. Якорные инвестиции дочернего банка «Корпорации МСП» составили 4 млн юаней.

Генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич подчеркнул, что юаневые облигации являются важным элементом развития рынка капиталов. Он напомнил, что ранее им пользовался в основном крупный бизнес.

Исаевич отметил также, что для компаний МСП это первый кейс, и он наглядно демонстрирует возможности диверсификации финансовых инструментов в зависимости от потребностей и стратегии бизнеса.

«Это наиболее актуально для предпринимателей, имеющих прочные связи с китайскими партнерами. Со своей стороны мы оказываем поддержку на всех этапах процесса вывода компании МСП на фондовой рынок — от консультирования до участия в выпуске облигаций», — сообщил Исаевич.

Группа компаний «Автомое», работающая на рынке с 2008 года, занимается оптовой и розничной продажей запчастей, расходных материалов, аксессуаров и комплектующих для автомобилей. В настоящее время продукция предприятия поставляется в оптово-розничные магазины и автосервисы в 61 город России и Казахстана. В 2010 году была запущена франшиза компании, которая сейчас входит в топ-15 в списке Forbes.