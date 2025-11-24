На цифровой платформе МСП.РФ начался прием заявок на участие в акселерационной программе «Платформа роста». Подать заявку могут предприниматели из 38 регионов. Доступ к сервису будет открыт до 14 декабря. Подробности «Инку» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.
Программа реализуется РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и ориентирована на поддержку российских брендов. Через МСП.РФ предприниматели получили возможность проходить отбор в дистанционном формате — ранее для этого требовалось посещение центров «Мой бизнес» или участие в конкурсе «Знай наших».
По словам основателя Wildberries и главы РВБ Татьяны Ким, расширение каналов подачи заявок позволит вовлечь в программу большее число компаний.
«У предпринимателей появляется больше возможностей получить поддержку и масштабировать свой бизнес. Упрощенная процедура входа в программу поможет отечественным брендам раскрыть потенциал и выйти на новые рынки», — отметила она.
Поддержка и критерии отбора
«Платформа роста» направлена на развитие бизнес-компетенций, повышение эффективности работы в онлайн-каналах, расширение присутствия российских товаров на внутренних и внешних рынках и укрепление позиций МСП. Участникам предлагают комплексную программу сопровождения: обучение, консультации специалистов, помощь в формировании плана развития бренда и продвижения продукции.
Для подачи заявки необходимо:
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что объединение возможностей двух платформ создает новый инструмент для малого бизнеса.
«Мы фактически создали кросс-платформенный хаб, который поможет предпринимателям развивать свои бренды. Это будет стимулировать локальные производства и приведет к качественному росту малого и среднего бизнеса», — сказал он.
Акселератор «Платформа роста» действует с декабря 2024 года. Сейчас в программе участвуют более 850 брендов из 38 регионов России, а также предприниматели Узбекистана.