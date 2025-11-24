На цифровой платформе МСП.РФ начался прием заявок на участие в акселерационной программе «Платформа роста». Подать заявку могут предприниматели из 38 регионов. Доступ к сервису будет открыт до 14 декабря. Подробности «Инку» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

Freepik

Программа реализуется РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и ориентирована на поддержку российских брендов. Через МСП.РФ предприниматели получили возможность проходить отбор в дистанционном формате — ранее для этого требовалось посещение центров «Мой бизнес» или участие в конкурсе «Знай наших».

По словам основателя Wildberries и главы РВБ Татьяны Ким, расширение каналов подачи заявок позволит вовлечь в программу большее число компаний.

«У предпринимателей появляется больше возможностей получить поддержку и масштабировать свой бизнес. Упрощенная процедура входа в программу поможет отечественным брендам раскрыть потенциал и выйти на новые рынки», — отметила она.

Поддержка и критерии отбора

«Платформа роста» направлена на развитие бизнес-компетенций, повышение эффективности работы в онлайн-каналах, расширение присутствия российских товаров на внутренних и внешних рынках и укрепление позиций МСП. Участникам предлагают комплексную программу сопровождения: обучение, консультации специалистов, помощь в формировании плана развития бренда и продвижения продукции.

Для подачи заявки необходимо:

находиться в реестре субъектов МСП,

выпускать продукцию в одном из регионов действия программы,

работать под собственной торговой маркой,

иметь зарегистрированный товарный знак.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что объединение возможностей двух платформ создает новый инструмент для малого бизнеса.

«Мы фактически создали кросс-платформенный хаб, который поможет предпринимателям развивать свои бренды. Это будет стимулировать локальные производства и приведет к качественному росту малого и среднего бизнеса», — сказал он.

Акселератор «Платформа роста» действует с декабря 2024 года. Сейчас в программе участвуют более 850 брендов из 38 регионов России, а также предприниматели Узбекистана.