Более 110 тыс. контрактов с малым и средним бизнесом (МСП) на сумму 24,3 млрд руб. было заключено с января по май на портале поставщиков, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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Всего за этот период на платформе совершено 116 тыс. сделок на 26,4 млрд руб., причем доля МСП превысила 90%. Чаще всего город заказывал у них строительные, медицинские, информационно-технологические, хозяйственные товары, бытовую технику, а также услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту, отметила Багреева.

«Ключевыми регионами-поставщиками по объему закупок в январе — мае этого года стали Москва, Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, с которыми было заключено около 84 тыс. контрактов на сумму 19,2 млрд руб. Это почти 80% от общего числа сделок с субъектами малого и среднего бизнеса на портале», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов

Портал, созданный 12 лет назад, функционирует как маркетплейс, упрощая взаимодействие заказчиков и поставщиков. В Департаменте информационных технологий отметили популярность бота автоматических ставок, который помогает МСП участвовать в нескольких торгах одновременно, снижая начальную цену контрактов и усиливая конкуренцию.