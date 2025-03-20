Видеохостинг Nuum, запущенный в конце 2023 года в качестве аналога YouTube и TikTok, будет закрыт 1 июня, сообщили в МТС. Вся технологическая инфраструктура платформы перейдет рекламному подразделению телекоммуникационной компании. Пользователи смогут до этой даты выгрузить весь необходимый контент. По мнению экспертов, причина такого решения — отсутствие в России спроса на новые соцсети.

Технологическая инфраструктура Nuum будет передана рекламному подразделению МТС AdTech и будет использоваться для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированной на электронную коммерцию, например для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах. Часть разработчиков из команды платформы перейдут в вертикаль медиабизнеса МТС.

В компании отметили, что причиной закрыть Nuum стала новая стратегия трансформации компании. «В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью, — заявил представитель организации. — Развитие b2c видеохостинга признано недостаточно эффективным».

Как развивался Nuum

Запущенная в декабре 2023 года собственная видеоплатформа компании должна была стать аналогом YouTube и TikTok и была ориентирована на пользовательские и блогерские видео как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах.

По словам руководителя Nuum Натальи Братчиковой, МТС потратила на развитие сервиса 6 млрд руб. По итогам февраля 2025 года месячная аудитория Nuum старше 12 лет, согласно данным Mediascope, составила 901,5 тыс. человек, суточная — 71 тыс. В то же время месячная аудитория TikTok в России за тот же период — 68,7 млн человек, суточная — 35,1 млн.

Тогда же стало известно, что стратегия развития Nuum будет пересмотрена, а команду с начала года покинули до 80% штата. В середине марта Nuum закрыл партнерскую программу и приостановил поддержку функционала платной подписки и донатов.

Причины закрытия

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что окупаемость Nuum была несопоставима с инвестициями МТС в этот проект., однако, это проблема не конкретной платформы, а рынка в целом.

«Если YouTube снова заработает, большинство пользователей вернется именно туда, как бы это ни было обидно», — рассказал он РБК.

Руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов считает, что для развития успешной социальной сети или видеоплатормы «нужны или гигантские инвестиции в маркетинг, или “фишка”, которая будет отличать сервис от уже существующих».

«Рабочий вариант — придумать новый формат или идею, которая будет воспринята рынком как что-то значимо отличающееся. У МТС такой формат придумать не получилось», — говорит он.

По мнению главы Института современных медиа Кирилла Танаева, ключевой проблемой проектов, конкурирующих с YouTube и TikTok, является меньшее количество контента. «В итоге мы видим замкнутый круг: плохая монетизация — нет очереди производителей контента, нет изобилия контента — нет аудитории», — объясняет он.

Другой проблемой он назвал отсутствие запроса на «новые сущности», несмотря на «все более растущий запрос» на качественный разнообразный контент. «Причем пользователи тут весьма эгоистичны: если отечественные площадки не создают необходимого разнообразия, то они тут же, несмотря ни на что, уходят на зарубежные или мигрируют на иные платформенные решения», — заключил он.