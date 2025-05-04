Группа американских ученых заявила о создании «самого универсального противоядия от змеиного яда на сегодняшний день». В создании нового средства исследователям помог анализ крови жителя Висконсина Тима Фриде, который в течение 18 лет вводил себе возрастающие дозы яда от самых смертоносных змей мира. После сотен инъекций и укусов в крови Фриде оказались антитела, которые были проанализированы и использованы для создания антительного «коктейля», который потенциально может защитить от укусов 19 разных видов змей.

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Новое противоядие, результаты по которому опубликованы в журнале Cell, значительно отличается от традиционных средств. Вместо использования животных для регулярного получения антител, в этом методе применялась современная антительная терапия — исследователи выращивали клетки в лаборатории для производства продукта. Из трех обнаруженных антител два были найдены в крови Фриде. В исследованиях на мышах противоядие обеспечило полную защиту от 13 видов ядовитых змей и частичную защиту от оставшихся шести видов из семейства аспидов.

Проблема змеиных укусов особенно актуальна в развивающихся странах. По словам доктора Тимоти Джексона из Мельбурнского университета, если в Австралии змеи убивают двух человек в год, то в Индии от их укусов погибает от 40 000 до 60 000 человек ежегодно. Всемирная организация здравоохранения признала змеиные укусы «забытой тропической болезнью» в 2017 году, но миллионы людей по-прежнему страдают от них.

У нового противоядия есть ограничения: оно не действует на гадюк – большую группу змей, включающую пилообразных гадюк, ответственных за наибольшее количество случаев укусов и смертей в мире. Исследователи планируют создать аналогичный «коктейль» и для этой группы змей, чтобы обеспечить полную защиту от укусов этих существ. В ближайшем будущем ученые планируют протестировать противоядие на более крупных животных, включая собак.

Хотя разработка эффективного лекарства является важным шагом, эксперты отмечают, что это лишь часть решения проблемы. Ключевым вызовом остается обеспечение доступности таких препаратов в регионах, где они наиболее необходимы. «Лекарство хорошо настолько, насколько велика возможность доставить его пациенту», — подчеркивает доктор Джексон, называя проблему змеиных укусов многофакторным кризисом.