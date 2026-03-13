Менеджер по стратегии и росту из белорусской финтех-компании решил проверить, как работают алгоритмы отбора кандидатов на сайтах вакансий. Для эксперимента он составил резюме, в котором вместо описания опыта на последнем месте работы указал рецепт варки пельменей, а остальные разделы заполнил релевантными ключевыми словами.

Современные системы отслеживания кандидатов (ATS) и ИИ-агенты оценивают общую релевантность документа. Если ключевые навыки совпадают с требованиями вакансии, алгоритм может присвоить резюме высокий рейтинг, даже если часть информации не имеет отношения к делу.

При этом в тексте резюме подробно расписывался каждый этап варки пельменей: от выбора кастрюли до финальной подачи блюда. «Соискатель» даже указал допустимый процент пролитой воды — не более пяти процентов, а в конце рекомендовал добавить 10–15 граммов сливочного масла.

По словам автора эксперимента, размещенное на сайте резюме с рецептом пельменей за неделю попало в выдачу 825 раз и он получил приглашение на собеседование. Лишь в разговоре с рекрутером выяснилось, что документ содержит посторонний текст. Компания даже была готова сделать офер, но мужчина отказался, поскольку резюме составлялось под фронтенд-разработчика, а у него совсем другая специализация.



Профессиональный интерес экспериментатора связан с его профессиональными обязанностями: он отвечает за эффективность найма и захотел взглянуть на процесс глазами соискателя. Ранее он слышал много негативных отзывов от ИТ-специалистов о качестве работы подобных платформ. Результаты эксперимента, по мнению специалиста, подтвердили, что алгоритмы часто ценят ключевые слова выше смыслового содержания резюме.

