Музыкальная индустрия сделала знаковый шаг в мире искусственного интеллекта. Независимая компания Hallwood Media подписала контракт с «музыкальным дизайнером» Imoliver. Он является самым прослушиваемым автором на платформе для создания музыки с помощью ИИ Suno. Это первая подобная сделка в истории, когда артист, использующий ИИ-инструменты, заключает контракт с музыкальным лейблом.

Hallwood Media

Imoliver — это реальный человек, а не виртуальный аватар. Он использует платформу Suno для создания своих музыкальных произведений. Его трек Stone набрал более 3 млн прослушиваний на платформе еще до официального релиза. Сделка решает одну из ключевых проблем индустрии: как интегрировать ИИ-творчество в существующую бизнес-модель, не вступая в конфликт с правообладателями.

В рамках соглашения Hallwood Media займется маркетингом, продвижением и предоставлением артисту всех необходимых услуг. Релиз сингла Stone на всех платформах запланирован на 8 августа, а полноценный альбом выйдет 24 октября. Основатель Hallwood Media, бывший президент Geffen Records Нил Джейкобсон, назвал Imoliver «будущим нашей среды», подчеркнув его мастерство и вкус.

Этот контракт особенно важен на фоне судебных исков, которые крупные лейблы подали против ИИ-платформ Suno и Udio. Их обвиняют в массовом нарушении авторских прав при обучении моделей. Hallwood Media, напротив, демонстрирует готовность к сотрудничеству и поиску новых форматов. Сам Imoliver заявил, что это не замена артистов, а «расширение возможностей».

Сделка является стратегическим шагом для Hallwood Media, позволяющим занять нишу на передовом крае технологий. Она показывает, что возможен симбиоз между человеческим талантом и возможностями ИИ. Как отметил генеральный директор Suno Майки Шульман, появление новых авторов на новых платформах доказывает, что музыка будущего будет более разнообразной и в ней есть место для человека.