Сингапурский стартап Menlo Research разрабатывает серию ПО для роботов, которое поможет машинам видеть, думать и действовать в реальном мире. Компания прославилась благодаря своему продукту Jan — приложению для ПК, позволяющему пользователям запускать большие языковые модели локально, без отправки данных в облако.

Freepik

Menlo делает ставку на open source, выкладывая код в открытый доступ. Компания работает без венчурных инвестиций, штат состоит из 27 человек. Основатели — выпускники Стэнфорда Даниэль Онг и Николь Чжу. Они привлекли к работе инженеров из Tesla и других топовых компаний, предлагая 1% капитала каждые полгода как часть распределения долей на основе вклада в проект.

Новая система от Menlo Research — AlphaSpace — помогает искусственному интеллекту лучше понимать команды, связанные с движением и расположением предметов. Вместо сложной 3D-графики или изображений она использует описания объектов словами: например, «положи красный кубик на синий». Это делает обучение и работу ИИ проще и доступнее, особенно в тех случаях, когда у робота нет камер или других сенсоров.

Во время испытаний AlphaSpace справилась с заданиями точнее других популярных систем. Она правильно выполняла команды в 67% случаев, тогда как самая новая модель GPT-4o от OpenAI достигла лишь 37%, а Claude от Anthropic — около 29%. Это означает, что AlphaSpace может стать особенно полезной для управления роботами в быту, логистике или на производстве, где важна точность действий.

Все наработки по AlphaSpace Menlo Research выложила в открытый доступ, чтобы другие разработчики могли использовать или дорабатывать их.