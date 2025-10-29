В 2026 году в московском метрополитене на 25 станциях появятся турникеты нового поколения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. Оборудование разработано и произведено в российской столице.

DtRoad / Telegram

Обновленные турникеты получат несколько технологических улучшений. Считыватели для оплаты проезда размещены так, чтобы пассажиры могли провести транзакцию практически мгновенно.

Все устройства поддерживают оплату по биометрии — камеры для распознавания лиц интегрированы непосредственно в конструкцию турникетов.

Понять, верно ли оплачена поездка, можно будет благодаря цветовой подсветке. Для слабовидящих пассажиров внедрена система виброотклика.

В Департаменте транпорта Москвы отметили, что к 2032 году на станциях метро, МЦК и МЦД установят более 4,5 тыс. таких турникетов.