В 2011 году шведская команда охотников за сокровищами Ocean X Team, сканируя дно Балтийского моря в поисках затонувших кораблей, наткнулась на нечто, что не было похоже ни на что виденное ранее. На глубине около 90 метров сонар зафиксировал огромный, идеально круглый объект диаметром 60 метров, который, казалось, стоял на гигантской опоре и оставлял за собой длинную борозду, словно он проехался по дну. Находка, получившая название «Балтийская аномалия», мгновенно породила массу теорий — от секретного оружия нацистов до потерпевшего крушение НЛО.

Wikimedia Commons

Первоначальные отчеты команды только подливали масла в огонь. Участники экспедиции утверждали, что при приближении к объекту у них отключалась вся электроника, включая спутниковые телефоны и камеры. Дальнейшие погружения показали, что объект имеет странные, почти искусственные черты: прямые углы, гладкие поверхности и небольшие круглые отверстия. Заявления о том, что возраст объекта может достигать 140 тыс. лет, превратили находку в мировую сенсацию.

Однако научное сообщество отнеслось к этим заявлениям с большим скептицизмом. Геологи, изучившие образцы, поднятые командой Ocean X, пришли к гораздо более прозаичному выводу. Профессор геологии Стокгольмского университета Фолькер Брюхерт заявил, что предоставленные ему фрагменты — это обычные базальт и другие вулканические породы. По его мнению, «Балтийская аномалия» — это не более чем природное скальное образование.

Наиболее вероятная научная теория гласит, что этот объект — результат деятельности ледников во время последнего ледникового периода. Огромный ледник мог «притащить» этот большой кусок скалы и «уронить» его на дно моря, когда начал таять. Необычная форма могла быть результатом воздействия воды и давления льда. Что касается отказа электроники, то этому явлению так и не было найдено независимого подтверждения.

Несмотря на это, тайна «Балтийской аномалии» продолжает жить. Команда Ocean X и энтузиасты по всему миру настаивают на том, что объект имеет искусственное происхождение и требует дальнейшего, более серьезного изучения. Скептики же считают это ярким примером того, как желание увидеть чудо заставляет нас интерпретировать природные явления в пользу самых фантастических версий.

Что же на самом деле лежит на дне Балтийского моря? Уникальный артефакт древности или просто камень необычной формы? Без полномасштабной, независимой научной экспедиции точного ответа на этот вопрос не будет. А до тех пор «Балтийская аномалия» останется одной из самых интригующих загадок нашего времени, где факт и вымысел переплелись в тугой узел.