На дне океана нашли горный хребет, который по размерам превышает Альпы

На картах нашей планеты, казалось бы, не осталось белых пятен. Однако ее океанские глубины до сих пор хранят тайны, способные поразить воображение. Недавняя экспедиция Schmidt Ocean Institute у побережья Гватемалы привела к открытию гигантского подводного горного хребта, который до этого момента был полностью скрыт от человеческих глаз. По своим масштабам эта система гор сопоставима с европейскими Альпами.

SOI

Открытие было сделано с помощью новейшей многолучевой эхолокационной системы на борту исследовательского судна «Фалкор». Эта технология позволяет создавать высокодетализированные 3D-карты морского дна. Когда ученые обработали данные, они увидели не просто несколько подводных гор, а целую горную цепь протяженностью в сотни километров.

Этот хребет, получивший неофициальное название «Ишмукане» в честь богини-создательницы из мифологии майя, является частью глобальной системы Срединно-океанических хребтов — самой длинной горной цепи на Земле, которая опоясывает всю планету под водой. Однако именно этот участок оставался неизученным. Высота отдельных пиков в новооткрытом хребте достигает 2−3 тыс. метров от морского дна, что делает их сопоставимыми с вершинами многих наземных гор.

Почему это открытие так важно? Во-первых, оно в очередной раз доказывает, что мы знаем о поверхности Марса больше, чем о дне Мирового океана. По оценкам, более 80% океанского дна до сих пор не картировано с высоким разрешением. Каждая такая экспедиция — это прорыв в нашем понимании геологии планеты.

Во-вторых, подводные горы и хребты — это оазисы жизни в океанической пустыне. Их склоны создают уникальные течения, поднимая с глубины богатые питательными веществами воды. Это привлекает огромное количество морских организмов — от кораллов и губок до рыб и китов. Изучение новооткрытого хребта может привести к обнаружению десятков, а то и сотен новых видов, которые приспособились к жизни в этих уникальных условиях.

Открытие хребта «Ишмукане» — это мощное напоминание о том, сколько еще неизведанного скрывается в глубинах нашей собственной планеты. Это не просто новые линии на карте, а целые миры, которые ждут своих исследователей и хранят ключи к пониманию жизни на Земле.

