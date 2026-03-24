Американская Estée Lauder Companies и испанская Puig ведут переговоры о потенциальном объединении, которое может привести к созданию одного из крупнейших игроков на глобальном рынке косметики и парфюмерии. Информация об этом появилась в The Financial Times (FT), после чего обе компании официально подтвердили факт обсуждения, уточнив, что окончательное решение пока не принято, а детали сделки будут раскрыты только при достижении соглашения.

По данным источников FT, в случае объединения может быть создана компания с оценочной стоимостью около $40 млрд. Совокупная выручка двух корпораций по итогам прошлого года превысила $20 млрд. Объединенный портфель объединит бренды Estée Lauder (Tom Ford Beauty, Clinique, Bobbi Brown, La Mer, MAC) и Puig (Jean Paul Gaultier, Rabanne, Carolina Herrera, Nina Ricci, Dries Van Noten).

Фондовый рынок отреагировал неоднозначно: котировки Puig выросли на 11% — инвесторы позитивно оценили потенциальную синергию и усиление позиций испанской компании в парфюмерном сегменте. В то же время акции Estée Lauder снизились на 7,7%, что аналитики связывают с опасениями по поводу сложности интеграции, а также с текущими трудностями американской корпорации на рынке Китая и в сегменте беспошлинной торговли.

Для Estée Lauder, столкнувшейся с замедлением роста на ключевых рынках, слияние может стать способом адаптироваться к меняющимся потребительским предпочтениям и усилить присутствие в парфюмерии — одном из наиболее устойчивых и быстрорастущих сегментов. Puig, напротив, находится в более уверенной позиции благодаря успехам в парфюмерном направлении, особенно среди молодой аудитории.

Объединение позволит объединить глобальную дистрибуцию и экспертизу в уходе за кожей (сильная сторона Estée Lauder) с парфюмерным опытом и модным брендингом Puig. Вместе компании смогут эффективнее конкурировать с L’Oréal, который доминирует в обоих сегментах.

L’Oréal на сегодняшний день крупнейший в индустрии, соединивший через десятки сделок люкс (Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty), масс-маркет (Maybelline, L’Oréal Paris), аптечную косметику (La Roche-Posay, Vichy) и профсегмент ухода (Kérastase, Redken).

На втором месте находится LVMH — не чисто косметический игрок, но крайне сильный в премиуме. Включает Dior Beauty, Givenchy Beauty, Guerlain в люкс-сегменте и ретейл-сеть Sephora как их ключевое конкурентное преимущество.

Эксперты отмечают, что сделка будет непростой: и Estée Lauder, и Puig находятся под контролем семейных династий, а интеграция двух крупных транснациональных корпораций потребует согласования корпоративных культур, управления пересекающимися брендовыми портфелями и получения разрешений антимонопольных регуляторов в США, Европе и Китае. Процесс может занять несколько лет.

Тем не менее, если соглашение будет достигнуто, оно станет одной из самых значительных трансформаций в индустрии красоты за последние годы и, по мнению отраслевых наблюдателей, может спровоцировать новую волну консолидации на рынке.

