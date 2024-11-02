На портале «Госуслуги» заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тыс. подписчиков, сообщило Министерство цифрового развития в своем Telegram-канале. После добровольной идентификации Роскомнадзор включит их в специальный перечень.

Российские власти приняли закон о верификации блогеров, каналов и страниц в соцсетях с 10 тыс. подписчиков летом 2024 года. По новым правилам, если канал или страница не будут включены в перечень, на них не может быть размещена реклама, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Для регистрации владельцам каналов потребуется заполнить на «Госуслугах» специальную форму. Там нужно указать базовые сведения о себе и своем канале и контактные данные. Далее заявке будет присвоен уникальный номер, который необходимо разместить на своем канале, например, в закрепленном сообщении.

С его помощью Роскомнадзор сможет подтвердить, что канал или страница принадлежат автору заявки. После проверки владелец канала получит уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора, которую нужно разместить в описании. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, включен ли паблик в перечень.

Регистрация доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для иностранцев. По информации Минцифры, весь процесс займет 13 дней.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил разработать и закрепить на законодательном уровне обязательные стандарты работы с персональными данными, которым должны будут следовать все участники оборота таких данных. Об этом рассказал представитель ведомства, по его словам, эта инициатива — пока в стадии предложения.