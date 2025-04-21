IT-компании смогут подтвердить аккредитацию на «Госуслугах» с 7 мая по 1 июня, сообщила пресс-служба Минцифры. Подавать заявление не надо компаниям, созданным в 2025 году, тем, кто получит госаккредитацию по заявкам, поданным после 25 апреля, и применявшим пониженные тарифы страховых взносов в первом квартале этого года.

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В ведомстве отметили, что в заявлении надо указать информацию о доле доходов от деятельности в IT-секторе, ссылку на официальный сайт организации, а для правообладателей программного обеспечения — наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации.

Кроме того, заявителям следует:

актуализировать согласие на раскрытие налоговой тайны;

проверить уровень средней зарплаты в компании, который должен быть не ниже, чем по стране или региону, где зарегистрирована организация;

обновить информацию об IT-деятельности своих сайтах.

В Минцифры подчеркнули, что организации должны подать в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009.

Летом 2024 года власти упростили правила аккредитации IT-компаний. Например, для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад, был отменен критерий по проверке доли дохода от IT-деятельности.