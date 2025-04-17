На «Госуслугах» возобновлена возможность направить заявление о принятии предварительных решений о классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, сообщает пресс-служба ФТС.

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После обновления электронная форма заявления стала проще и удобнее, отметили в ведомстве. Кроме того, теперь заявку может направить уполномоченное руководителем организации лицо.

В числе других изменений:

возможность приложить документы к заявлению о принятии предварительного решения о классификации товара или к ответу на запрос о предоставлении дополнительной информации общим объемом до 1 Гб, а для каждого файла — до 50 Мб (без ограничений по формату документов);

предварительное решение о классификации товара в формате PDF, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью начальника (его заместителя) уполномоченного таможенного органа, направляется в личный кабинет заявителя на «Госуслугах»;

ответ на уведомление о необходимости представления дополнительной информации, а также прилагаемые документы теперь можно направить в уполномоченный таможенный орган с использованием «Госуслуг».